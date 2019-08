Executivo faz reunião com empresas de telefonia e internet

O prefeito Martin Cesar Kalkmann e o vice-prefeito e secretário de Obras, Roberto Schneider, entregaram um ofício às 7 das 9 empresas de telefonia e internet que atuam no município através da locação de postes da RGE Sul, bem como à representante da concessionária, Elisandra Castro, solicitando a resolução de diversas situações de fiação baixa, emaranhado de fios nos postes, fios soltos e rompidos. Comparecem representantes da Bom Tempo; Claro, Embratel e Net; Defferrari, Voa Telecom, Oi, Rapidanet e Vogel (Southtech e Sul Americana). No encontro, as empresas se comprometeram a iniciar os ajustes a partir das avenidas Presidente Lucena e Castro Alves.

O secretário de Obras, Roberto Schneider, pediu para cada empresa apresentar seu trabalho, bem como, indicou alguns dos pontos levantados pelo gabinete em diferentes bairros. O prefeito ressaltou que a fiscalização da manutenção deve ser feita em parceria com a RGE, uma vez que a mesma loca os postes para as empresas, reforçando a necessidade de um canal de comunicação efetivo para resolver as situações de modo contínuo. "A RGE nos solicitou a indicação de pontos com problemas, porém há registros em toda a cidade. Há casos de 8 meses em que a fiação encontra-se de forma totalmente irregular e não vamos aguardar mais para melhorar essa situação", informou.

Para indicar pontos com problemas, a prefeitura solicita que os moradores informem rua e numero, para repassar diretamente às empresas. "Ficamos satisfeitos que a maioria das empresas atenderam ao nosso chamado e agora passamos a ter contato também com eles, além da RGE, que já vem recebendo nossos pedidos", completou Martin.