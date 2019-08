Projeto quer criar campanha contra o abandono de animais

A Câmara de Vereadores de Igrejinha analisa um projeto de lei que visa instituir uma campanha anual de conscientização contra o abandono de animais no mês de dezembro. A campanha intitulada "Dezembro Verde - Não ao Abandono de Animais" tem como objetivo conscientizar a população de que o descaso, além de uma prática cruel, é crime. A proposta é que a campanha possa ser realizada no último mês do ano por ser o período em que o número de abandonos aumenta em razão das férias. Estudos indicam que a prática aumenta em até 50% nessa época do ano. As associações protetoras dos animais trabalham duro na tentativa de diminuir o abandono de animais. O Dezembro Verde tem o objetivo de intensificar essa batalha, por meio de palestras, debates, manifestações e utilização do tema nas redes sociais. Abandonar animais é considerado como maus-tratos, crime previsto em lei federal, cuja pena é de três meses a um ano de detenção. Além disso, é infração municipal sujeita a multa de aproximadamente R$ 2 mil.