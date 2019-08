CACHOEIRINHA Notícia da edição impressa de 19/08/2019. Alterada em 21/08 às 03h00min Ocupações irregulares estão presentes em cerca de 40% do território municipal

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, recebeu o secretário municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação, Valdir Mattos para tratar de assuntos da área da habitação em Cachoeirinha. Na pauta, estavam as áreas do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), onde há os loteamentos Nossa Senhora Aparecida, Jardim Conquista e Rua 4, e embaixo das antenas de alta-tensão da RGE Energia e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), onde também existem ocupações irregulares.

Conforme levantamento feito pela prefeitura, cerca de 40% da área de Cachoeirinha está ocupada irregularmente, o que acarreta em riscos para o poder público e para quem está nessas áreas. "Desde 2017, a regularização fundiária tem sido uma das nossas prioridades", afirma Mattos. Recentemente, oito famílias da Vila Márcia assinaram contrato para a regularização fundiária de suas moradias, através de um programa de regularização proposto pela prefeitura, processo que serve como modelo a ser aplicado em outras áreas da cidade. A ideia é ao longo dos próximos meses diminuir esse percentual na cidade