Após seis anos, começam obras em passarela sobre a ERS-239

A futura passarela, localizada no km 25 da RS-239, que ligará os bairros Oeste e Vila Irma em Sapiranga, teve o início na semana passada. Representantes empresa que fará a obra informaram que a atual etapa do trabalho consiste na execução de fundações em tubulões a céu aberto e deve ser concluída ainda nesta semana. A próxima etapa do projeto será a execução de pilares, que partem da base do tubulão.

Outros serviços em andamento são a montagem das estruturas de aço e o preparo das formas de madeira para a concretagem das rampas de acesso à passarela. "Desde 2013 estamos lutando para a instalação das passarelas, que possibilitará o acesso seguro a pedestres nas travessias. Após anos de contatos e cobranças junto ao governo do Estado estamos finalmente vendo se tornar realidade a conquista das passarelas que vai evitar mortes e reduzir acidentes na RS-239. Sapiranga não pode mais conviver com mortes e o risco à vida da nossa valorosa gente trabalhadora que atravessa diariamente a rodovia", destaca a prefeita Corinha Molling.

A prefeita ainda disse que está em constante contato com os técnicos e a diretoria da EGR, inclusive participando de várias reuniões na sede da autarquia, em Porto Alegre, onde vem solicitando uma série de melhorias. Entre os pedidos está a conclusão das vias laterais, a drenagem pluvial entre o viaduto do bairro São Luiz e a ponte da Citral, as obras de construção das passarelas, a sinalização da rodovia em trechos que cruzam o município.

O serviço de iluminação pública através da instalação das novas lâmpadas de LED nas laterais da RS-239 (no trecho entre a Polícia Rodoviária Estadual, bairro Quatro Colônias e o posto de combustíveis Ferrabraz, bairro Amaral Ribeiro), foi feito pela prefeitura em 2018. Sapiranga foi o único município a investir na segurança do usuário da RS-239. A rodovia integra cidades do Vale do Sinos e do Paranhana e é rota para destinos como a serra gaúcha.