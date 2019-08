Município lança projeto em parceria com faculdade para fortalecer coleta seletiva

O Departamento de Meio Ambiente (Dema) lançou, nesta semana, o projeto Educação em Saúde Ambiental: sustentabilidade e qualidade de vida. A proposta teve recursos aprovados e repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Ao todo, serão investidos R$ 262 mil em kits composteiras e conjuntos de lixeiras. O convênio tem prazo até 31 de dezembro de 2020 para execução.

Conforme o coordenador do Dema e do projeto, engenheiro-agrônomo Ricardo Konzen, a iniciativa está baseada em dois pilares: a reciclagem e a compostagem para fortalecer a coleta seletiva e melhorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Os kits de composteiras serão repassados para escolas e prédios públicos, e os conjuntos de lixeiras, para rejeito, orgânico e reciclável, serão instalados em locais públicos.

Para Konzen, uma das questões mais importantes foi a contratação, com recursos do projeto, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) para ministrar oficinas e palestras, além da elaboração de gincanas nas escolas. "Já se tem uma agenda prévia de atividades que se inicia logo após o lançamento do projeto, com a primeira palestra", explica o coordenador.

A intenção do projeto é trabalhar a compostagem e a reciclagem para reduzir o material que é enviado para aterros em Minas do Leão. "Hoje, o problema do lixo não é só de Vera Cruz, todos os municípios sofrem com os altos custos anuais para destinação desses resíduos, sendo que um grande percentual de material orgânico e reciclável ainda vai para o aterro", relata.

Dados da secretaria de Finanças mostram que, em 2018, Vera Cruz gastou R$ 1,7 milhão com coleta, transporte e destinação final de todos os resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, resíduos da Saúde e da varrição de ruas. Em contrapartida com a cobrança da taxa de lixo, foram arrecadados R$ 911 mil. "Vamos buscar a conscientização e a sensibilização dos agentes e atores através da educação em saúde ambiental em comunidades rurais, escolas, associações de bairros, servidores públicos e grupos de mulheres rurais", afirma Konzen.