Feira do Livro inicia nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira a 37ª Feira Municipal de Livro, na Praça Neldo Holler. O evento se estende até dia 28 de agosto. Segundo a diretora de Cultura, Marines Teckemeier, nos nove dias de programação haverá uma variedade cultural, abrangendo escritores, bate-papo, hora do conto, dança, show de mágica e teatro, além de outras atividades que vão estimular a adesão de toda a comunidade nas noites e no fim de semana. "Esse é o maior evento cultural do município e todos são convidados a prestigiar", destacou. A feira é realizada com a participação de livreiros e com atrações até às 21h em algumas noites. A abertura oficial contará com o espetáculo do Plug inspirado na história do patrono Eliandro Rocha e a atração final será o espetáculo da Curto Arte "Elas Voltaram! Ainda Mais Maravilhosa$", na quinta-feira.