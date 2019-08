Hospital São Vicente de Paulo reinaugura Pronto Atendimento

Reforma começou em fevereiro do ano passado; instituição conta com 85% da demanda oriunda do SUS /JEAN MAIDANA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

No fim da semana passada, foi realizada a solenidade de reinauguração do Pronto Atendimento (PA) de Urgência e Emergência 24 horas do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Cruz Alta. A reforma começou no mês de fevereiro de 2018, e os recursos foram destinados pelo Poder Judiciário (oriundos das penas alternativas), por empresas parceiras e por um fundo criado pelo hospital para viabilizar a obra.

O pronto atendimento realiza atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência. O serviço é destinado aos pacientes da rede pública de saúde, convênios e particulares. Também são realizadas diariamente no pronto atendimento as consultas em traumatologia.

O diretor administrativo do HSVP, Roger Esteves falou sobre a realidade do hospital. "O hospital atende 85% dos seus pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência em alta e média complexidades. Os hospitais filantrópicos do Brasil e as Santas Casas enfrentam, em sua grande maioria, uma grave crise financeira que também nos afeta diretamente. Se hoje estamos salvando inúmeras vidas, é graças ao trabalho dos nossos funcionários e médicos, e de colaboração e doações que recebemos da comunidade e de entidades. Estamos trabalhando no processo de reestruturação do hospital, e os resultados estão aparecendo com o aumento do número de consultas e cirurgias", destacou o diretor.

A reforma vai proporcionar aos profissionais que trabalham diariamente e aos pacientes uma estrutura adequada e humanizada para o atendimento diário. Para não comprometer ou afetar o atendimento, as obras foram realizadas em etapas, contemplando a reforma dos consultórios, salas de atendimento, posto de enfermagem, banheiros, pintura interna e a substituição do piso.

O representante da campanha Abrace o São Vicente, Ricardo Montedo, fez um breve relato do projeto e de seus benefícios. A iniciativa começou em junho de 2015, capitaneado pela indagação do ex-diretor do hospital, Fernando Maria Branco, em relação às dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição e à importância da comunidade em participar e ajudar o hospital. O propósito inicial da campanha era durar até dezembro de 2015, mas, em função do intenso, expressivo e importante envolvimento da comunidade, ela continua até hoje, contribuindo essencialmente para a manutenção dos serviços. "A comunidade resolveu abraçar o hospital. Entendeu a importância desta instituição para Cruz Alta e região. Há quatro anos, estamos construindo importantes parcerias com a comunidade, entidades e autoridades, tratando as coisas com serenidade e responsabilidade", pontou.