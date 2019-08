Rede de saúde realiza encontro sobre práticas integrativas

Com a temática "Cuidar de mim é cuidar do outro: tecendo redes de autocuidado com os trabalhadores da saúde", aconteceu no auditório da Universidade Federal da Fronteira Sul o I Encontro de Práticas Integrativas e Complementares. Promovido pela secretaria de Saúde de Passo Fundo, o encontro foi realizado na sexta-feira.

Para a secretária de Saúde, Carla Crivellaro Gonçalves, esse é um momento histórico para a rede de saúde de Passo Fundo, pois simboliza o processo de implementação das práticas integrativas e complementares em saúde. "O cuidado deve ser ampliado além dos aspectos biológicos, o que se alinha com o conceito de saúde", enfatiza. Os temas abordados foram auriculoterapia, massoterapia, reiki, acupuntura, escalda-pés e meditação. Ainda, os participantes contaram com palestra de Ricardo Burg Ceccim.

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de PICS à população. Os atendimentos começam na saúde básica, principal porta de entrada para o SUS.

Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas.