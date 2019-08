Projeto oferece atividades para jovens estudantes

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Semear, organizado e executado pela prefeitura de Passo Fundo, atravs da Coordenadoria da Juventude, segue dando espao para o protagonismo juvenil. E depois do sucesso da edio realizada no ano passado, em 2019 o projeto voltou de forma ampliada.Atravs do projeto so realizadas atividades interativas, informativas e prestao de servios com os jovens diretamente nas escolas, sejam elas da rede municipal ou estadual. Nessas oportunidades tambm so oferecidas atividades artsticas, esportivas e culturais.

"O projeto foi criado atravs da viso sobre os jovens em contexto social, que devem ser considerados como sujeitos de direito, na pluralidade de suas manifestaes e percebidos como agentes econmicos, polticos, simblicos e educacionais. E tambm como parceiros estratgicos e protagonistas em processos e iniciativas que os envolvam", explica o coordenador, Michel Oliveira. No trabalho realizado nas escolas so abordadas questes sobre sade mental, carreira profissional, direitos e deveres, segurana no trnsito, sexualidade, bullying, uso das redes sociais, entre outros. Estes temas so abordados por profissionais das respectivas reas voluntrios do projeto.

Nas edies j realizadas em 2019 os jovens participantes tiveram a participao do Hemopasso, que orientou e realizou o cadastro de doadores de medula ssea. Alm disso, tambm houve momentos dedicados ao planejamento da carreira profissional e encaminhamento e orientaes para vagas de jovens aprendizes.