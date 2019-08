Avenida da cidade será aberta e servirá como ligação até Santa Clara do Sul

A secretaria de Obras e Serviços Públicos de Lajeado iniciou, na semana passada a abertura da avenida Benjamin Constant até a divisa com o município de Santa Clara do Sul. A intervenção se dará em uma extensão de 1,5 quilômetro, interligando as vias Felipe Otto Blum, que margeia o aterro sanitário, até a rua Guilherme Armange, no bairro Conventos. A abertura da avenida se dará em uma largura de 30 metros em um trecho de 410 metros de extensão, e de 15 metros de largura. "Vamos abrir a avenida até Santa Clara do Sul, mas será apenas aberta, sem pavimentação", destaca o titular da secretaria, Fabiano Bergmann. Conforme o prefeito Marcelo Caumo, a abertura da Av. Benjamin Constant até Santa Clara do Sul permitirá que, no futuro, os motoristas possam ter uma rota alternativa e mais rápida entre os dois municípios. Hoje a principal ligação se dá apenas pela ERS-413. "A Benjamin Constant é o eixo dorsal do desenvolvimento de Lajeado, pois é nas suas adjacências que o município irá crescer", destaca