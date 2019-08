Caminho autoguiado será inaugurado neste domingo

A iniciativa já existe em outras cidades do Vale do Taquari, e, agora, é a vez de Arvorezinha ter o seu Caminho Autoguiado, que faz parte do projeto Passeios na Colônia, coordenado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). A inauguração do trajeto, que tem 16,5 quilômetros, será no domingo.

A experiência vai permitir que os caminhantes percorram o trajeto pelo Centro de Arvorezinha e pelo interior do município, entre as 7h e 18h, sem o auxílio de condutores, orientando-se apenas por placas indicativas. O caminho proporciona que os participantes possam contemplar belas paisagens naturais, matas nativas e áreas históricas.

Para os moradores do município, a caminhada não tem custo. Para quem vier de fora, o investimento é de

R$ 110,00 e inclui transporte, alimentação e carro de apoio.