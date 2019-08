A Praça Santa Terezinha recebe neste domingo, a partir das 14h, mais uma ação do projeto Música na Praça. As apresentações ficam por conta do Violanto Duo Acústico, com os músicos Ariérli Loss e Murilo Gustavo Andreolla e da dupla Dadá Lima e Luki, que faz uma viagem pela essência da MPB com o show. Acontecerá também mais uma edição das Paradas Literárias da Feira do Livro.