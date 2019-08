ARROIO DO MEIO Notícia da edição impressa de 16/08/2019. Alterada em 20/08 às 03h00min Evento é lançado com temática de conexões pelas artes

O lançamento oficial da 29ª Feira do Livro de Arroio do Meio transformou a área de lazer Pérola do Vale em um grande palco das sete artes. As atividades iniciam nas escolas a partir do lançamento se concentram no período de 31 de agosto a 4 de setembro, no Complexo CulturArte (Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e Clube Esportivo). Serão dias de visitação à feira, Mostra Literária, peças teatrais, oficinas interativas, palestras com presença dos escritores Eleonora Medeiros e Chiquinho Divilas, Palco de Talentos, seminário da inovação e demais atividades culturais.

A secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, enalteceu a presença das diretoras das escolas, às quais entregou caixas de leitura do Projeto Porque Ler Faz Bem e bolsas customizadas. Ressaltou a importância do envolvimento de todos para o sucesso da maior feira do livro comunitária da região e, em uma dinâmica que envolveu alunos, diretoras, professores, autoridades e demais presentes, com sons de diferentes celulares tocando simultaneamente, foram entregues folders contendo a programação completa do evento, em formato de

smartphones, com ícones de redes sociais, confirmando a presença da inovação e das conexões na CulturArte.

Em seu depoimento, o prefeito Klaus Werner Schnack destacou a inovação deste ano, com atividades voltadas para adolescentes, através do projeto Chuva de Ideias, que vem sendo construído com os Grêmios Estudantis. "A criatividade está aqui, dentro dessa união", salientou. "Parabéns a todos os envolvidos. O jeito de Arroio do Meio é fazer em conjunto", finalizou Schnack.