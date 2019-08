Escolas municipais recebem 417 livros

A prefeitura de Candiota, por meio da Secretaria de Educação, investiu em livros para as escolas do município. Foram adquiridos 417 livros comprados, para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, no valor de R$ 8 mil. Para a secretária de Educação, Giselma Pereira, o acesso a livros é de extrema importância, mesmo na era das mídias e da tecnologia. "O livro ainda é um instrumento que amplia os horizontes e ajuda a compreender o mundo, então por isso que nós estamos propiciando esse acesso às escolas". O município ainda não conta com nenhum serviço de livraria, o que torna mais custoso para adquirir livros. No último ano, a secretária de Educação já havia investido na compra de outro lote de livros para as escolas.