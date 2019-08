Prefeitura quer iniciar obras de aeroporto regional em 2020

A prefeitura de Caxias do Sul est preparando a documentao para concretizar o novo Aeroporto Regional da Serra Gacha, localizado em Vila Oliva. O plano de trabalho conta com uma fora-tarefa que prev uma srie de aes, coordenadas pela secretaria municipal do Planejamento (Seplan), que culminar com uma audincia do prefeito Daniel Guerra no Ministrio da Infraestrutura ainda neste ano. A inteno realizar a definio formal de responsabilidades do municpio e da Unio para garantia dos recursos de R$ 200 milhes do governo federal para o incio das obras do aeroporto.

A fora-tarefa para a concretizao do aeroporto trabalhapara que seja realizado o cronograma de desapropriaes das reas nos prazos exigidos pelo governo federal, bem como a emisso das licenas prvias ambientais e a aprovao final do anteprojeto. Em relao s desapropriaes da rea,Caxias do Sul dever solicitar ao governo do Estado uma posio oficial quanto ao repasse desse valor, compromisso assumido pelo Estado ainda no ano de 2014. Em caso de negativa para o pagamento, a prefeitura avalia buscar recursos em instituies financeiras pblicas para a viabilizao das desapropriaes da rea.

Alm disso, at o final do ano, o prefeito Daniel Guerra ir pessoalmente capital federal para formalizar os compromissosjunto Unio para o comeo das obras do aeroporto regional no ano que vem. "Esse projeto um marco de desenvolvimento para a serra gacha. O governo federal quer fazer. Ns queremos fazer. A captao deste recurso de R$ 200 milhes representa o aprimoramento da logstica do municpio para tornar Caxias do Sul mais competitiva, proporcionando atrao de investimentos e gerao de empregos", complementa o prefeito.

As tratativas da prefeitura - que detm a outorga do futuro aeroporto - com a secretaria nacional de Aviao Civil foram intensificadas neste ano. Em abril, o prefeitocaxiense recebeu o secretrio nacional de Aviao Civil, Ronei Glanzmann, que apresentou comunidade caxiense e a diversas lideranas o anteprojeto do Aeroporto Regional da Serra Gacha. Na mesma oportunidade, as equipes da pasta nacionalvisitaram a rea do futuro empreendimento e conheceram a estrutura tcnica da Seplan.

J em maio, o secretrio do Planejamento, Fernando Mondadori, esteve em Braslia definindo os prximos passos para a viabilizao do aeroporto junto aos departamentos de Investimentos e de Outorgas e Patrimnio. E, no ms passado, Mondadori retornou capital federal e apresentou os avanos do municpio para encaminhar a captao de recursos no Ministrio de Infraestrutura. "Essa agenda de visitas foi muito importante para amadurecermos o projeto do novo aeroporto. um assunto bastante complexo, que requer uma srie de aes e decises para iniciar uma obra deste porte", declarou o secretrio.

O novo aeroporto projetado possuir um terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados, com 500 vagas. O ptio ter 26 mil metros quadrados, permitindo aeronaves em oito posies. A pista ter 1.930 metros de extenso por 45 metros de largura. A ideia tornar a regio ainda mais atrativa aos visitantes.