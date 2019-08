Indústria petroquímica deve se instalar na cidade até dezembro

O prefeito Gilso Paz e a diretora de programas do desenvolvimento econômico do município, Denir Mühl, receberam a visita dos representantes da Indústria Petroquímica do Sul - IPS, que se instalará no Distrito Industrial de Tio Hugo. A reunião ocorreu para tratar os últimos detalhes do início das obras de construção da empresa, que deverá ser iniciada no final deste mês.

De acordo com a IPS a expectativa para conclusão da sua instalação é final de dezembro de 2019, com tendência para o início das operações em janeiro do ano que vem. A Indústria Petroquímica do Sul sediada em Viamão, destaca-se na produção de lubrificantes automotivos, lubrificantes industriais e graxas.

Em Tio Hugo será implantada uma filial para armazenamento e expedição de óleo lubrificante usado e demais produtos utilizados como matéria prima para produção de lubrificantes, graxas entre outros. A localização estratégica foi um fator determinante para a instalação da IPS no município.