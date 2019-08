Oficina ensina a transformar materiais em acessórios

O que é resíduo a ser descartado pode ganhar um novo valor para quem participar da Oficina de Joias Sustentáveis que será promovida pelo Braskem na Estação da Cultura, em Montenegro. A instrutora Denise Duarte ensinará a transformar materiais como rolhas, retalhos de tecido e de couro, garrafas pet e embalagens plásticas em brincos, tiaras, colares e anéis. A proposta, que faz parte do projeto "Cultura na Estação", é incentivar uma prática que colabora para a redução de resíduos e ainda permite uma atividade artística criativa e com potencial de ganho econômico. Serão dois encontros. As vagas para a primeira oficina, no dia 17 de agosto, já estão esgotadas, mas ainda há vagas para o segundo encontro, que será em 28 de setembro. As oficinas acontecem das 14h às 17h e são gratuitas.