TEUTÔNIA Notícia da edição impressa de 16/08/2019. Alterada em 16/08 às 03h00min Evento exalta força do setor avícola no município

Neste final de semana ocorre a 3ª Teutofrangofest. A festa gastronômica evidencia a força do setor avícola em Teutônia, que gera renda e qualidade de vida no campo, além de possibilitar a sucessão nas propriedades. São mais de 8 milhões de frangos produzidos por ano no município, contribuindo para que Teutônia tenha a maior produção primária do Vale do Taquari.

Para o prefeito, Jonatan Brönstrup, o evento vem ao encontro da força econômica da avicultura. "A terceira edição da Teutofrangofest vem para consolidar o seu sucesso, mostrar a capacidade produtiva e de organização do município, num trabalho integrado, de inovação e empreendedorismo. Valoriza nossa matéria-prima, os nossos produtores e contribui estrategicamente para o desenvolvimento de Teutônia", afirma.

A avicultura representa 39,05% do setor primário (ano-base 2018) e 9,22% da economia do município. Com uma capacidade de alojamento de 1,7 milhão de cabeças, por ano são produzidos aproximadamente 8 milhões de frangos. Nos programas de incentivos concedidos pela secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a avicultura também recebe atenção especial. Só em 2019, pelo incentivo à construção e ampliação de aviários, já foram disponibilizados R$ 58.784,00 a quatro produtores, sendo que esse valor corresponde à primeira parcela do incentivo. Então, quando do pagamento da segunda parcela do incentivo, o valor duplicará.

Conforme o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Márcio Mügge, a Teutofrangofest ajuda a estimular o consumo do frango. "A avicultura é um dos setores que oportuniza aos nossos produtores empreenderem, oferecendo renda e qualidade de vida a toda a família. Consequentemente, é a oportunidade para que as famílias permaneçam em suas atividades, garantindo a sucessão na propriedade", frisa.