Plano de Mobilidade Urbana é apresentado à comunidade

Pensar em uma cidade sustentável, priorizando o deslocamento não motorizado e colocando o pedestre como protagonista, além de valorizar o transporte coletivo. Esses foram os pontos de partida para pensar o Plano de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, que foi apresentado na Casa das Artes, no Centro.

A representante da empresa contratada pela prefeitura para a elaboração do Plano, a arquiteta Rebeca Vieira de Melo, apresentou, ao lado da prefeita Fátima Daudt, todas as etapas do trabalho, incluindo etapas de pesquisa, coleta de dados feita no município, que foi necessária para compreender esse processo de deslocamento da população hamburguense, bem como o diagnóstico e as propostas para melhorar a mobilidade na cidade nos próximos anos.

O levantamento de dados se iniciou no fim do mês de julho de 2018 e analisou parâmetros como fluxo de carros, pedestres, ciclistas, trens, ônibus, tempo semafórico, rotatividade nos estacionamentos e a observação de entrada e saída de veículos da cidade, além de entrevistar a população. "É um plano muito rico e foi construído em conjunto com a comunidade", afirmou Rebeca. Novo Hamburgo tem uma frota de 104.331 veículos, o que representa 64,4% de volume do trânsito. E cerca 88,8% da população se desloca dentro da cidade, geralmente para trabalho e estudo.

Entre as propostas apresentadas no Plano de Mobilidade estão: criação da Zona 30 no Centro (veículos deverão trafegar com uma velocidade máxima de 30 km/h), reorganização do tráfego na área central e em Hamburgo Velho, padronização e readequação dos passeios públicos, modernização dos semáforos e reorganização do tempo semafórico nas vias de grande fluxo de pedestres e/ou carros, criação de rede cicloviária de 73 quilômetros, implantação de estacionamentos para bicicletas e de bicicletas elétricas compartilhadas, alargamento de vias, readequação de linhas de ônibus, ações educativas, entre outras.