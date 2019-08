Agentes comunitários começam cadastramento domiciliar nesta segunda

O cadastramento domiciliar e individual será realizado para a população lagoense, a partir da segunda-feira, na área urbana e rural do município. Os agentes comunitários de saúde farão as visitas na comunidade. O cadastro servirá para o atendimento nos serviços de saúde, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, visando a melhoria do nível de saúde da população. Segundo o diretor de planejamento da SMS, Fábio Mezzomo, ao todo são 36 áreas de cadastramento "As visitas serão de segunda a sexta-feira, o dia todo, e em períodos fora do expediente, para que possamos encontrar todas as pessoas", explica. A partir dos dados coletados, serão desenvolvidas ações com intuito de melhorar o nível de saúde da população, além de combater doenças pertinentes ao município. Outras secretarias também poderão utilizar as informações Para a realização do cadastramento, o morador precisará apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Cartão do Sistema Único de Saúde (Cartão SUS).