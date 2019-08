Educação sorteia 77 vagas para a educação infantil

Pais de crianças com idade entre zero e três anos, que se inscreveram nas escolas de educação infantil de Sapucaia do Sul no ano passado, e que ainda não conseguiram vaga para seus filhos, devem ficar atentos. A secretaria municipal de Educação sorteará 77 vagas para a Educação Infantil- etapa Creche (0-3 anos e 11 meses). O sorteio será na segunda-feira, às 17h, na sede da secretaria, que fica na rua Marechal Deodoro, nº 510, bairro Paraíso. Das 77 vagas, 43 são para as escolas municipais Mara Mattos, Dalila da Silveira Oliveira, Hugo Gerdau e Romana Gonçalves Alves, sendo 31 para meio turno, e 12 para turno integral. As outras 34 são para escolas de educação infantil privadas, pelo sistema de compra de vagas. O resultado do sorteio será publicado no dia 21 de agosto, a partir das 13h, no saguão da secretaria.