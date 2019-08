Projeto leva música e poesia para pacientes do Hospital de Clínicas

Os versos de Carlos Drummond de Andrade silenciaram a sala de oncologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. No espaço lotado, todos os olhos e ouvidos se voltaram para a Receita de Ano Novo, escrita pelo poeta que diz que o tão desejado ano novo está presente dentro de cada um. Dentro de cada pessoa está, também, a capacidade de transformar, mesmo que por alguns instantes, a vida do outro. A ação faz parte do projeto Saúde Jornalizada: a arte literária no HC.

Os pacientes e o hospital receberam três estudantes do Centro de Ensino Médio Integrado da Universidade de Passo Fundo, que, pelo terceiro ano consecutivo, abriu suas portas para receber a ação que é promovida pelas Jornadas Literárias. Em sua primeira visita deste semestre, o grupo também contou com a presença do músico Gustavo Leal, da banda Roudini e os Impostores, responsável pela música tema da 16ª Jornada.

A iniciativa faz parte do projeto Jornada em Movimento, que tem o objetivo de dar continuidade às atividades realizadas pelas Jornadas Literárias, com foco na formação permanente de leitores. A novidade desta edição é que, pela primeira vez, além dos pacientes em tratamento oncológico, a ação também foi estendida aos pacientes em hemodiálise, que também passam um tempo maior no hospital. Ao todo, outras quatro ações devem ser realizadas até o final do ano, pelo menos uma vez por mês.

De acordo com um dos coordenadores das Jornadas Literárias, professor Miguel Rettenmaier, o Saúde Jornalizada é um trabalho que busca levar literatura às pessoas. "Um pouco diferente de outras ações da jornada, essa iniciativa não é especificamente para a formação do leitor, ela é voltada para a nossa intenção de levar literatura para a vida das pessoas nos mais distintos momentos, sejam eles educativos ou mesmo momentos como esse, vividos em um espaço de cura", explicou.

Para atingir esse objetivo, o grupo planeja a ação a partir de textos e autores que possam gerar uma identificação das pessoas, como o cotidiano e a vida, conforme mencionado pelas estudantes. "Nós não estamos muito preocupados em ser pedagógicos, porque não é o momento de ensinar, mas sim de levar o prazer e a beleza da arte para as pessoas", completou Rettenmaier.

Em tratamento contra um câncer há apenas dois meses, Camila de Oliveira Marinho Martins foi uma das que recebeu com carinho a música e a poesia compartilhadas nessa tarde. Para ela, o tratamento é algo muito solitário e a iniciativa foi uma forma de sorrir e poder conversar. "Eu gosto de conversar, gosto de interagir. É muito bom escutar uma música, ter alguma coisa para distrair, porque vivemos um momento muito tenso, pesado para todos nós. Esse vai ser um dia do qual vamos lembrar com afeto, com certeza", disse a paciente.