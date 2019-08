Leilão de áreas em condomínio industrial ocorre hoje

O leilão público de áreas no Condomínio Industrial Esteio do Futuro ocorrerá nesta quinta-feira, no auditório da NS Leilões (Rua Dom Pedro, 548-A, Centro, às 15h. Com uma área de mais de 33,8 mil m², o condomínio será instalado na Av. Celina Kroeff, 1070, atrás do Parque de Exposições Assis Brasil. Além dos lances presenciais, será possível fazer propostas online, pelo site da leiloeira.

Cada lote será vendido individualmente, com valor inicial de R$ 300,00 o metro quadrado. A aquisição será limitada a, no máximo, dois lotes por CNPJ, e o pagamento será feito em 25% na entrada e saldo em até 11 parcelas mensais e consecutivas. O condomínio é composto por 19 lotes, que ocupam 20,1 mil m². Cada terreno tem área média de 1.062m².

Uma das principais vantagens para a instalação de empresas no local é a localização do loteamento, distante 20 quilômetros de Porto Alegre. O transporte por via terrestre é facilitado pela ligação do município com três importantes rodovias gaúchas (BR-116, BR-448 e RS-118), que permitem o acesso a outras regiões do Estado, do país e do Mercosul. A proximidade com o aeroporto Salgado Filho, bem como a localização nos fundos do Parque de Exposições Assis Brasil, sede de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expointer, são atrativos para atrair empresas para a cidade.

Ficará a cargo da prefeitura a entrega dos lotes individualizados e a execução da infraestrutura. Estão previstas a terraplanagem dos lotes, pavimentação da rua interna do loteamento, rede de drenagem, sinalização viária, sistema de abastecimento de água, rede coletora de esgoto sanitário, rede de distribuição de energia e iluminação pública e arborização dos passeios e da área verde.