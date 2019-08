Rede de ensino passa a contar com videomonitoramento

Desde ontem,todas as instituies da rede municipal de ensino esto integradas dentro do Programa "Buti Seguro", que tem como objetivo fazer o cercamento eletrnico da cidade e monitorar pontos de grande movimento. Ao todo, 13 escolas municipais esto sendo monitoradas 24 horas por dia. As imagens geradas nas instituies so compartilhadas com o Centro Integrado de Controle e Operaes e Videomonitoramento municipal, Brigada Militar e Polcia Civil.

Alm disso, a Prefeitura de Buti investiu na colocao de cmeras em diversos pontos da cidade, como acessos, prdios pblicos e pontos estratgicos. J so 90 cmeras auxiliando as foras de segurana na preveno e investigao de crimes. Deste total, 10 cmeras so capazes de realizar a leitura de placas de veculos ou identificar suspeitos, conforme as caractersticas passadas ao sistema.Em paralelo com essa iniciativa, o municpio conta com o Vigilncia Colaborativa, que permite a adeso de moradores, comerciantes e empresrios, sendo possvel a incluso de suas cmeras de segurana dentro da iniciativa municipal para controle de estabelecimentos e maior agilidade em caso de ocorrncias.

O prefeito Daniel Almeida comemorou a medida e reafirmou que a prefeitura est preocupada com a segurana dos butiaenses. " um passo muito importante. Tenho certeza que a comunidade escolar est muito satisfeita com essa realidade. Auxiliar as foras de segurana, com aes inteligentes e o uso da tecnologia, fundamental. Estamos fazendo a diferena", afirmou.