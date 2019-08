Cartão postal da cidade recebe obras de infraestrutura

O Parque 13 de Abril, maior cartão postal de Paverama, receberá uma nova infraestrutura nos próximos meses. Com aporte oriundo de diversos recursos, essas obras fazem parte do planejamento de reestruturação urbana que está sendo implantada pela prefeitura. O parque recebe um grande fluxo de pessoas diariamente e conta com espaços para prática esportiva, como futebol e vôlei, três quiosques, cancha de bocha e áreas de vivências.

No local em que atualmente existem os brinquedos infantis será instalado um playground infantil. Com brinquedos diversificados, o parque tem o objetivo de criar um novo espaço de lazer e recreação para as crianças do município. Além disso, em vista do crescimento da prática do vôlei no município, inclusive com campeonatos municipais, será feito o cercamento da quadra de areia já existente no município.

Dentro do projeto, também será construída uma quadra poliesportiva onde atualmente está o campo de futebol de areia. A obra está orçada em R$ 328.941,15 e a verba será oriunda de recursos federais, além de complemento feio pelo município. Ainda dentre as modernizações, a sua Maria Jantsch, que dá acesso ao Parque 13 de Abril, pela rua 4 de Julho, receberá pavimentação. A ideia é aumentar o fluxo na área e oferecer maior comodidade aos visitantes.

O prefeito Vanderlei Markus exaltou as modificações que serão feitas e vê as obras no parque como benéficas para toda a comunidade. "Estamos sempre buscando o melhor para a comunidade paveramense. Já investimos muito no Parque 13 de Abril desde 2017, mas dentro do nosso projeto de reestruturação urbana não poderíamos deixar de fora uma das praças mais bonitas da região", afirmou.