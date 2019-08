Italianos participam de evento sobre imigração e cultura

A pesquisadora e professora Giorgia Miazzo e o arquiteto e professor Gianluca Parise estarão em Passo Fundo neste sábado para conversar sobre imigração italiana no Brasil, arquitetura, língua, gastronomia e outros aspectos culturais relacionados ao tema com a população. Na oportunidade, será exibido um documentário italiano produzido pela dupla. Ainda, livros e demais materiais desenvolvidos ao longo de 15 anos de pesquisa estarão disponíveis para aquisição.

Juntos eles elaboraram o projeto “Cantando in Talian”, que é uma pesquisa histórica e acadêmica sobre o fenômeno da imigração trivêneta no Brasil e da herança cultural e social dos povos oriundos das novas terras. A tradição, os usos e os costumes, a música e, especialmente, a língua tornam-se ainda hoje o vínculo ideal entre as fases de migração das décadas 1880-1950 e das novas gerações de descendentes.

O projeto é baseado num percurso profissional que ocorreu entre a Itália e o Brasil, com intervenções e atividades de ensino nas universidades, administrações públicas e associações culturais, em particular no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O Talian (ítalo-vêneto-brasileiro) é falado por quase dois milhões de ítalo-brasileiros e acaba sendo um enlace vivo, útil para fortalecer as relações sócio-econômicas e profissionais entre instituições, empresas e comunidades locais.

O encontro acontece a partir das 16h na Galeria Estação da Arte (na antiga Estação Férrea). A entrada é gratuita.