Cresce número de faltas em consultas médicas na cidade

A ausência às consultas é uma realidade que preocupa a prefeitura de Garibaldi. No mês de junho, 324 pacientes não compareceram às consultas, atendimentos e exames de imagens. O número cresceu para 423 no mês seguinte.

A participação do paciente é fundamental na qualidade da prestação dos serviços públicos de saúde. A secretária municipal da Saúde, Simone Agostini de Moraes, lembra que são altos os investimentos anuais para que os garibaldenses tenham acesso à saúde. "Para o seu próprio bem-estar, esperamos que os pacientes compareçam aos serviços. Não adianta ir à consulta, fazer os exames solicitados pelo médico e depois não buscar o resultado. O tratamento à doença fica incompleto e isso é prejudicial para si mesmo", orienta a secretária.

A falta do paciente pode interferir em diversos setores, desde os profissionais do agendamento, motorista, médicos, enfermeiros ou até mesmo o bloco cirúrgico. "Um simples telefonema nos permite oferecer um serviço melhor", conclui a secretária.

Para tentar evitar o aumento no número de ausências dos pacientes nas consultas médicas já agendadas, a prefeitura tem tentado conscientizar as pessoas dos prejuízos que o ato pode gerar. A ideia é orientar que, em caso de falta, as unidades de saúde sejam avisadas com antecedência.