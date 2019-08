Câmara aprova financiamento de R$ 2 milhões para pavimentação

A Câmara Municipal de Vereadores de Imigrante aprovou o projeto de lei que autoriza a contratação de operação de crédito no valor de R$ 2 milhões para a pavimentação de estradas e ruas nas áreas rural e urbana. Os recursos serão obtidos a partir de um programa da Caixa Econômica Federal (CEF), que tem como principais características a flexibilidade, desburocratização e economicidade, para melhor se adequar a cada esfera, especialmente quanto a obras de infraestrutura. A demanda da pavimentação no interior surgiu durante audiências pública e beneficia diretamente a produção primária, que representa 38,8% do retorno de ICMS do município. Segundo o prefeito Celso Kaplan foi considerada a melhoria no escoamento da produção e do acesso às propriedades. O Valor Adicionado Fiscal do setor primário, que é a diferença positiva entre compras e vendas, gira em torno de R$ 80 milhões. "Precisamos valorizar e facilitar o trabalho dos produtores. É um investimento que se paga", ressalta Kaplan.