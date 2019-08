Abertura de poço artesiano beneficia 650 famílias

Mais de 650 famílias serão beneficiadas com o poço artesiano aberto na rua Rui Barbosa. Com 132 metros de profundidade, o novo poço tem por objetivo ampliar a vazão e capacidade de abastecimento de água para os moradores do bairro, que atualmente são abastecidos pela rede formada por três poços. Segundo o Presidente da Associação de Água, Zeno Hentges, a medida é preventiva, considerando o número de famílias associadas à rede de água da localidade e o risco da falta de abastecimento em períodos de estiagem. De acordo com o zelador da Associação, Jair Führ, "é muito importante o apoio da Prefeitura e vereador, para mantermos a associação e o atendimento a mais de 600 famílias em Rui Barbosa", reforça. Também está prevista a troca das estruturas de madeira que sustentam as caixas da rede de água do bairro, por estruturas de concreto pré-moldado. O investimento será de R$ 250 mil. A melhoria já foi licitada e aguarda liberação de recursos junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).