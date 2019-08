Revitalização de praça deve ser entregue em setembro

As obras na Praça Cândido de Oliveira, que iniciaram no mês passado, devem ser concluídas até a metade de setembro, antes do início do Acampamento Farroupilha. A revitalização tem investimento de R$ 297 mil de recursos próprios do município. Entre as melhorias estão a criação de um pergolado, academia de ginástica e um chimarródromo, além da reconstrução da quadra de esportes.

Segundo o prefeito, o município entregará à população um espaço de lazer e cultura mais completo e reformulado. "Estamos falando da praça mais movimentada do Centro e onde realizamos diversos eventos, entre eles o Acampamento Farroupilha. As obras estão andando conforme o cronograma previsto e logo poderemos entregar esta importante obra aos leonenses", destaca Miguel.

Além da Cândido de Oliveira, outras duas praças terão ações de melhorias e outra está sendo construída. No bairro Coréia, a Praça José Luiz Lima também será modernizada. No São Miguel, a prefeitura irá reconstruir a praça localizada em frente à escola, nas proximidades da Associação de Moradores, como parte de um conjunto de ações que serão executadas no bairro. Na Santa Albina, uma nova praça já está sendo construída próxima à rua Delfino Guterres e à Estrada do Carvão.

Essas obras compõem o Avança Leão, programa lançado no mês passado que prevê investimentos de R$ 10 milhões nos próximos 12 meses em diversas áreas. Entre as obras de infraestrutura estão o asfaltamento de cerca de 20 ruas - em cinco delas as obras estão em fase final - e a construção de um sistema de Traffic Calming em frente à Escola São Miguel.