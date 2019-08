Prefeitura recebe duas novas máquinas

A prefeitura de Westfália recebeu duas máquinas novas na semana passada. Uma retroescavadeira e uma mini escavadeira serão utilizadas pela secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e beneficiarão o setor primário. Oriundo de emenda parlamentar, os cerca de R$ 137 mil foram usados para adquisição de uma retroescavadeira nova. A contrapartida da municipalidade foi de R$ 98.013,70, totalizando um investimento de R$ 235 mil. Também foi adquirida uma mini escavadeira hidráulica no valor de R$ 88.062,62. Com investimento total de R$ 148 mil, a contrapartida da municipalidade foi de R$ 59.937,38. Os demais valores também chegaram ao município via emendas. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Vitor Cristiano Ahlert, as duas máquinas serão muito importantes para a execução de trabalhos no campo. "Tanto a retroescavadeira quanto a mini escavadeira vão beneficiar muito a nossa agricultura. Além disso, também acredita-se que, através delas, haverá redução no custo de manutenção de máquinas", enalteceu Ahlert.