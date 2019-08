Vice-prefeito vai à Porto Alegre discutir segurança pública

Uma reunião entre o vice-prefeito de Venâncio Aires, Celso Kramer e o vice-governador do Estado Ranolfo Vieira Júnior abordou pontos importantes sobre a transferência da Unidade da Polícia Rodoviária Estadual de Taquari para Venâncio e o aumento da criminalidade no município. Segundo Vieira Júnior, é preciso realizar uma avaliação mais aprofundada sobre o assunto. A ideia é mover o posto policial para uma área em Venâncio Aires, que cerca de 20 quilômetros de distância do ponto atual, próximo a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. Para isso, solicitou um prazo de 30 dias para uma nova reunião em Porto Alegre.

Além deste assunto, foi abordado também sobre o aumento da criminalidade na cidade e o efetivo policial da Brigada Militar. Venâncio Aires ficou fora da distribuição para o aumento do efetivo, permanecendo com o número atual de 36 policiais. Ranolfo se comprometeu em deslocar a ida de mais quatro homens para o município, passando de 36 para 40 o contingente na cidade. De acordo com o vice-governador, o número ainda é baixo, dentro da realidade e situação dos municípios gaúchos, mas "mostra a atenção e preocupação do governo para com o atual cenário das ocorrências policiais registradas no município".

O aumento da criminalidade na região é fruto de um cenário já desenhado anteriormente com a instalação do presídio e o não fornecimento de recursos de segurança capazes de dar o suporte necessário para conter a criminalidade nas adjacências do município, conforme o presidente do Legislativo municipal, Eduardo Kappel, que esteve no encontro.