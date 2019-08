Prefeitura promove evento voltado à acessibilidade e inclusão

A prefeitura de Canela, em parceria com a Associação das Pessoas com Deficiência (Acpdf), realiza a partir de quarta feira até o dia 28 de agosto, a primeira Semana da Acessibilidade e Inclusão. A abertura oficial será realizada na quarta-feira, às 20h, no Auditório do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A semana tem como objetivo promover a qualificação dos profissionais que atuam no segmento, além de levar à população informação para que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência no contexto individual, social e ambiental. A intenção é promover a difusão e popularização de tecnologias assistivas bem como as atividades recreativas e esportivas para as pessoas com deficiência.

A idealizadora do evento, Marina Susin Siota, preparou uma programação diversificada para a semana. "É uma semana para tocar e sensibilizar as pessoas e a comunidade em geral para que juntos possamos transformar o evento numa herança para a cidade, num palco de grandes transformações". Marina enfatiza ainda que a intenção não é a cobrar algo das pessoas, das empresas ou do setor público, e sim influenciá-las para que façam isso de maneira natural. "É um convite para que as pessoas se coloquem no lugar do outro, e pratiquem a empatia. Eu não tenho uma deficiência, mas vou tornar minha casa ou meu estabelecimento comercial mais acessível, adaptado, vou respeitar a inclusão em todos os espaços por estar praticando a empatia", afirmou.

O evento tem como público-alvo os gestores e profissionais das áreas da saúde, da educação, do lazer, das engenharias e afins, além de profissionais que atuam em órgãos públicos e privados, em organizações não-governamentais, em sindicatos e em movimentos sociais. O convite , no entanto, é para que a comunidade em geral participe das palestras e das atividades que serão desenvolvidas. A ideia é trazer interessados em debater o tema e criar um ambiente no qual seja possível debater a inclusão dessas pessoas na sociedade.