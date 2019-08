SANTA CRUZ DO SUL Notícia da edição impressa de 15/08/2019. Alterada em 20/08 às 03h00min Entidades do Vale do Rio Pardo se reúnem para debater demandas da região

Prefeitos dos municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Pardo (Cisvale) se reuniram em Santa Cruz do Sul para participarem de uma assembleia geral ordinária conjunta. A audiência pública realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre os cigarros eletrônicos e dispositivos de tabaco aquecido foi um dos principais assuntos abordados.

"Depois de um ano de luta, a cadeia produtiva do tabaco conseguiu esse primeiro debate. Existem duas claras posições, aqueles que querem banir o cigarro e não querem aceitar os novos produtos, e aqueles que enxergam nesta discussão um equilíbrio entre o setor econômico e a saúde. Vai ser uma batalha difícil, temos apoio reduzido no Congresso Nacional, mas tivemos uma ótima agenda com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trazendo um pouco de otimismo", relatou o prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert, que esteve em Brasília para debater o tema.

Outro tema abordado foi a possibilidade de o Estado entregar imóveis para os municípios como forma de pagar os valores devidos também foi um dos assuntos. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) solicitou que as prefeituras interessadas encaminhem, até o final do mês de agosto, as matrículas para que se faça um levantamento. O fechamento de agências do INSS - e o pedido para que as administrações públicas disponibilizem espaços, servidores e equipamentos para o órgão federal - e a transformação da Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul em agência também estiveram na pauta.

Previsto para iniciar no segundo semestre de 2019, o videomonitoramento e o cercamento eletrônico dos municípios da região voltou a ser tema da reunião. O presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares, relatou as conversas com a iniciativa privada e as entidades empresariais para um apoio por meio da Lei de Incentivo à Segurança Pública. "Nos próximos dias, iremos apresentar o projeto básico. A Brigada Militar já fez o levantamento dos pontos onde ficarão as câmeras. Vamos conseguir iniciar ainda neste ano", projetou o prefeito de Pantano Grande, Cassio Nunes Soares.