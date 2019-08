Município receberá verba federal para programa de alimentos

Uma reunião realizada no início da semana na secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação tratou das normativas e prazos quanto a nova liberação do governo federal, através do Ministério da Cidadania, para municípios serem contemplados com o recurso para executar o Programa de Aquisição de Alimentos. Estrela apareceu no Diário Oficial da União como elegível para desenvolver o programa com valor de R$ 106 mil durante os próximos 12 meses. O encontro deu início ao planejamento de exigências de momento para garantir a aprovação do Ministério da Cidadania, e também passar a realizar a pactuação do valor disponível. Os presentes enfatizaram que neste período inicial se faz necessário organizar as diversas informações, tanto dos possíveis fornecedores, no caso os produtores rurais ou agroindústrias familiares que tenham interesse em comercializar seus alimentos "O que vai mais uma vez incrementar o cardápio e o valor nutricional de muitas pessoas e famílias", afirma José Itamar Alves, titular da pasta.