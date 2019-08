Educação é o tema central de programa voltado a jovens

O poder transformador da educação e dos vínculos familiares vem sendo, há dois anos, aliado do Pacto Pelotas pela Paz, criado para combater a violência na cidade a partir da prevenção. São milhares de bebês, crianças e jovens acolhidos pela rede do município, que acredita na formação escolar e no fortalecimento de laços afetivos para modificar realidades e, consequentemente, diminuir a criminalidade na cidade. A aposta, apesar de buscar refletir em grandes mudanças a longo prazo, já pode ser evidenciada em diversos lares e educandários pelotenses.

Através do programa, implantado como política pública no município de forma pioneira no Brasil, 218 pais, mães e cuidadores foram capacitados para educar seus filhos sem nenhuma forma de violência, utilizando o diálogo e o afeto como palavras-chave para embasar relações mais saudáveis e construir ambientes mais seguros. A partir de agosto, outras 200 famílias serão alcançadas. É o caso de José Carlos Corrêa, 50 anos, que cuida de seus três netos. No ano passado, precisou assumir a criação dos netos e retomar a rotina de cuidados e educação em casa "Minha vida melhorou bastante porque eles estão bem; tudo que faço é pelos três. Pude trocar experiências e ver que não era o único que enfrentava algumas situações, o que era confortante. A gente aprende a ter mais controle e reaprende a amar, cuidar e proteger uma criança", disse o avô.

Evitar a evasão escolar - fator de risco para a violência -, resgatar a autonomia e autoestima dos jovens, consolidar a relação professor-aluno e minimizar as situações de distorção entre idade e ano norteiam outro projeto bem-sucedido do Pacto, o Construindo Saberes, que registra resultados que comprovam a eficácia do papel da educação. Neste ano, 20 educandários mantêm a iniciativa, que ocorre sempre no turno inverso ao da aula. Por intermédio de pequenos grupos de estudo, o conteúdo é reforçado, as dúvidas são tiradas e o conhecimento se multiplica a partir das explicações de professores dedicados do município. Dos 12 jovens, de 7º e 9º ano, que integram o projeto, 11 foram aprovados e avançaram do primeiro trimestre.

A escola também tornou-se lugar de fomentar a capacidade empreendedora dos alunos e estimular o espírito de liderança em crianças, jovens e adultos. A implantação da Educação Empreendedora alcançou mais de 2.750 estudantes das zonas urbana e rural de Pelotas por meio dos programas Jovens Empreendedores Primeiros Passos e Começar Bem. As atividades desenvolvidas nos espaços escolares têm o objetivo de encorajar os estudantes ao protagonismo juvenil e à gestão da própria vida. O comportamento empreendedor vai além da ideia de abrir uma empresa: representa a aquisição de habilidades que poderão ser aproveitadas em todas as etapas da vida.

São trabalhados com os discentes desde conteúdos de português, matemática e ciências, até aspectos inerentes à administração de uma empresa, como entrevista do público-alvo, pesquisa de preços, análise da concorrência e valor de mercado. Neste ano, três turmas de 5º ano da Emef Independência exercitam a competência de criar produtos alimentícios atrativos; para isso, estão aprendendo sobre higienização dos insumos, de onde eles vêm e suas características. "Todo esse processo dá uma perspectiva de mundo diferente para eles", observou a professora.

Para a prefeita Paula Mascarenhas, a família e a escola são os grandes centros de prevenção à violência e, por isso, confia nestes projetos para transformar vidas e tornar histórias mais felizes. "São programas que preparam os pais para criarem vínculos afetivos mais fortes com seus filhos, que deem confiança, segurança, autoestima e capacidade para lidar com frustrações no futuro, sem fazer o uso da violência. O afeto, o diálogo e a atenção às crianças são fatores que, a médio e a longo prazos, vão trazer transformações significativas para Pelotas", defendeu a prefeita.