Município terá evento tradicionalista no domingo

Neste domingo acontece mais uma edição do Pago em Dança, promovido e sediado pelo Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Candeeiro do Pago, na Vila Residencial. O evento, que já é conhecido na região por reunir invernadas e promover a integração e o cultivo da cultura gaúcha através da dança, neste ano vai ser palco da 3ª Etapa do Circuito Artístico da 18ª Região Tradicionalista. São 22 invernadas inscritas. O evento terá início às 8h, com uma solenidade de abertura em que a Chama Crioula, vinda de Tenente Portela, será recebida e, logo após, se dará o início ao Pago em Dança, com as invernadas no palco A e os individuais nos demais palcos. De acordo com a patronagem da entidade, na última edição foram mais de mil pessoas circulando no CTG e nesta próxima edição a expectativa é bem maior. "Estamos muito contentes em sediar o evento, pois mostra o quanto vem evoluindo no meio tradicionalista desde a primeira edição em 2012", afirma o Patrão André Maurente.