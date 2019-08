Grupo aborda informações sobre gravidez com pais

A secretaria da Saúde de Nova Candelária iniciou mais um grupo de gestantes, visando disseminar e abordar as informações sobre a gravidez e o desenvolvimento das crianças sobre as diferentes vivências entre as mulheres participantes. Pela primeira vez, os encontros estão sendo realizados no turno da noite, visando também a participação dos pais, que deixou o momento mais interativo, com brincadeiras, músicas, perguntas, dinâmicas e o agendamento de atividades físicas individuais de cada gestante, proporcionadas pela secretaria da saúde.

Os encontros tratam de questões de saúde, com a importância de vacinar os bebês e a questão da saúde bucal, que abordou a necessidade da higiene e os cuidados com as mamães e com os bebês, bem como, o uso da mamadeira e da chupeta. Em seguida, a equipe do Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Viva Bem continuaram os trabalhos com um bingo da gestação, que trouxe em pauta diversos assuntos como a importância da presença do pai no pré-natal, na hora do parto, no puerpério, entre outros.

Para encerrar, em grande grupo, conversaram sobre as mudanças na vida do casal após a chegada de um filho, a importância da participação dos papais e das mamães para o bom desenvolvimento da criança, os estímulos, a atenção, o carinho e os cuidados. De forma muito criativa, os papais surpreenderam com suas obras de artes nas pinturas das barrigas das gestantes, que proporcionou muitas risadas e um clima amistoso. O próximo encontro será na segunda-feira, quando o grupo irá receber uma pediatra e uma enfermeira para tratar de mais ações de cuidados com os recém-nascidos.