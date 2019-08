Município abre inscrições para concurso fotográfico

Com o tema "Arquitetura como arte e história da colonização de Colinas", a secretaria municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Colinas comunica que até o dia 4 de outubro estarão abertas as inscrições para o 10º Concurso Fotográfico. A exposição e a premiação serão realizadas no dia 20 de outubro durante o Festival de Primavera, na Praça dos Pássaros.

Podem participar artistas profissionais ou amadores de qualquer cidade, mediante a apresentação de trabalhos inéditos e originais, dentro do tema proposto e acompanhados da ficha de inscrição. Cada pessoa pode inscrever até 10 trabalhos, devidamente identificados na ficha de inscrição. A inscrição é gratuita. As fotos deverão ter as dimensões de 15x21 centímetros, serem coloridas ou em preto e branco e salvas em CD com no mínimo seis megapixel em cada foto. Os trabalhos dos participantes deverão ser entregues na secretaria, que está localizada junto ao Centro Administrativo.

As imagens devem ser inéditas. O participante deverá fazer a identificação no verso dos trabalhos com seu pseudônimo, o título da obra, a identificação do local da foto e o número da foto conforme a ficha de inscrição, em letra legível ou digitado. Caso houver identificação de pessoas nas fotos, o autor da foto deverá apresentar uma autorização de cessão de imagem, assinada pelas pessoas fotografadas A melhor fotografia receberá R$ 600,00; a segunda melhor R$ 450,00; e a terceira, R$ 30000. As fotografias inscritas passarão a integrar o acervo da secretaria.