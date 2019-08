Farinha de arroz é introduzida na merenda escolar

O cardápio da merenda nas 29 escolas de Educação Infantil do município (Emeis) ganhou um diferencial. Desde o retorno às aulas, a farinha de arroz foi incluída entre os alimentos. Mais rica em proteína, o produto foi introduzido na rede municipal a partir do decreto assinado pela prefeita Paula Mascarenhas durante a Expoarroz Tech 2019, em maio. A novidade beneficia, principalmente, os intolerantes ao glúten, que podem provar delícias como tortas, pães e panquecas, sem prejudicar a saúde.

Na escola Dyrio Gorgot, os alunos experimentaram bolos com raspas de laranja e maçã com caramelo, feitos pelas merendeiras Laura, Rosemeri e Magda. Para elas, a versatilidade e facilidade em lidar com o produto são os pontos positivos sobre trabalhar com a farinha de arroz. "A recepção das crianças foi ótima, elas adoraram. E o bolo é muito tranquilo de fazer; a massa fica leve, suave e combina com muitas frutas, como a maçã e a laranja que optamos para hoje", explica a merendeira Laura Duarte.

No ano passado, cerca de 80 merendeiras da rede municipal foram capacitadas através de uma palestra para apresentar as propriedades do arroz e seus derivados, e de uma oficina, que demonstrou, na prática, a produção de receitas com a farinha. Pelotas é o terceiro município gaúcho a aderir ao Programa de Valorização do Arroz, iniciativa que valoriza o setor orizícola e conscientiza sobre o benefício do grão para a saúde da população. "É um complemento à alimentação dos estudantes, considerando o alto valor nutricional a partir da ingestão de proteínas, vitaminas e sais minerais. É possível fazer diferentes receitas doces e salgadas", disse a nutricionista do município, Paola Soares, que reforça, também, o cuidado da rede em proporcionar cardápios específicos para alunos diabéticos e intolerantes à lactose.