Pavimentação comunitária tem primeira rua entregue

A primeira pavimentação comunitária de Teutônia foi oficialmente entregue à comunidade no final de semana. Foi inaugurada a pavimentação da rua Gustavo Ahlert, no bairro Centro Administrativo, que foi a primeira pavimentada neste modelo, através da iniciativa e participação direta dos moradores. A rua recebeu pavimento em blocos intertravados de concreto (paviesse), num trecho de 103,70 metros de extensão. A pavimentação desta via totalizou 933 metros quadrados

A solenidade reuniu moradores da via e representantes do Executivo. "Com este modelo comunitário, estamos envolvendo a comunidade na organização, planejamento, execução e controle dos serviços de pavimentação. O aprimoramento do nosso sistema viário se torna possível com a união de esforços. Com a Rua Gustavo Ahlert, estamos dando o passo inicial desta importante iniciativa", enalteceu o prefeito, Jonatan Brönstrup.

O Programa de Pavimentação da Comunidade tem a finalidade de constituir uma base legal para que o município possa resolver a situação de diversas ruas em que moradores se articularam em parceria com o Poder Público para viabilizar investimentos em pavimentação e drenagem. O novo modelo prevê, entre outros dispositivos, a execução em conjunto entre o município e os proprietários, com o custo diluído entre as partes. Este modelo já é adotado em outros municípios da região, como Paverama e Lajeado.

Os proprietários interessados na pavimentação de via ou trecho de via deverão requerê-lo, em formulário padrão a ser fornecido pelo Poder Executivo e juntar documentos para dar início às obras. O atendimento dos pedidos será feito segundo a disponibilidade de recursos para aplicação, previstos na lei orçamentária anual.