Gol começa a operar voos da cidade até São Paulo

A Gol Linhas Aéreas iniciou no domingo seu novo destino regional no Estado do Rio Grande do Sul: Passo Fundo. A companhia passa a ter um voo diário e direto entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e a cidade gaúcha - operação que será ampliada em 4 de novembro, totalizando dois voos todos os dias. Para realizar as rotas, a companhia utilizará as aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, que são aviões com maior capacidade a operar no aeroporto de Passo Fundo, para até 138 passageiros. Os clientes terão à disposição comodidades e conforto já oferecido nos voos domésticos da companhia, como serviço de bordo com snacks e bebidas gratuitas e uma plataforma de conectividade e entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicional.