Prefeita retorna dos EUA após período de intercâmbio

Após três semanas de intercâmbio profissional nos Estados Unidos, participando do programa Inovação nos Governos, a prefeita Paula Mascarenhas concluiu a agenda de reuniões com dezenas de especialistas norte-americanos para conhecer projetos sociais e iniciativas bem-sucedidas nas áreas de inovação, tecnologia e desenvolvimento. A pluralidade da comitiva brasileira que a acompanhou na viagem e os conhecimentos adquiridos nas cinco cidades pelas quais passou, desde o dia 22 de julho, foram destacados pela prefeita para detalhar a experiência.

"Foi uma viagem excelente. O grupo [seis agentes públicos de diferentes estados do Brasil] é qualificadíssimo e atua nos mais diversos setores, o que proporcionou visões diferentes e enriquecedoras. O que conhecemos nos EUA me inspira e motiva para voltar a Pelotas com novas ideias para pensar políticas públicas que ampliem a participação cidadã, reforcem a transparência do governo e fortaleçam a importância do apoio interinstitucional, que envolva o poder público, o terceiro setor e a iniciativa privada", afirmou Paula.

A prefeita mostrou satisfação ao perceber que Pelotas está no bom caminho no que se refere a políticas públicas. "Todos ficaram impressionados com o relato sobre os projetos de segurança pública e de prevenção à violência, e os resultados já alcançados por nós. Assim como nos Estados Unidos, também investimos em tecnologia para disponibilizar serviços online e apostamos na política de dados abertos para garantir transparência", apontou Paula.