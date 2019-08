Corte da Fenavindima é escolhida

Mais de duas mil pessoas acompanharam, no sábado, a escolha da Rainha e Princesas da FenaVindima 2020. Fernanda Molon Andreazza foi eleita rainha da festa. As princesas escolhidas foram Júlia Brandalise Dondé e Sabrina Variani. A nova corte recebeu como prêmio um vale viagem no valor de R$ 7 mil cada uma. A torcida mais organizada foi da candidata Evelyn Marzarotto e a torcida mais animada foi da candidata Julia Dondé. Cada um dos grupos ganhou um prêmio de R$ 700, além de troféu e vale vinho. A Fenavindima ocorre de 14 de fevereiro a 1º de março de 2020.