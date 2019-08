Empresa privada fará recuperação do Lago Tarumã

Os trabalhos de limpeza do Lago Tarumã foram retomados na semana passada. Diversas secretarias municipais estão envolvidas em um verdadeiro mutirão de trabalho, que garante corte de grama, poda de árvores e recolhimento de resíduos. Além disso, a prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Meio Ambiente, firmou acordo com uma empresa privada que tem que cumprir um Termo de Compromisso Ambiental (TCA). A empresa aceitou reduzir o excesso das macrófitas (o popular aguapé) do espelho d'água, como parte do pagamento da punição. "O interessante deste acordo é que a prefeitura de Viamão não gastará um centavo no serviço. Teremos o Lago Tarumã todo limpo e de graça", comemora o secretário de Meio Ambiente de Viamão, Vladimir Bandeira.

Todo o serviço é realizado de forma manual, para que gere o menor impacto possível ao nosso cartão postal viamonense. Os aguapés, por apresentarem crescimento excessivo, se tornam indesejáveis em grande quantidade, gerando efeitos adversos ao meio aquático. "Sabemos que os aguapés são de extrema importância, mas em quantidade adequada. Do jeito que eles estão têm um efeito contrário e fazem mal ao nosso Lago Tarumã", explica o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Viamão, Fábio Mendes.

O material recolhido no Lago Tarumã será reunido e transformado em compostagem, que posteriormente será utilizado como adubo nas hortas comunitárias e em hortas das escolas municipais. A ideia é fazer dessa prática um exemplo para outros casos em que empresas punidas por problemas ambientais possam reverter, ao menos em parte, a punição para serviços ao município.