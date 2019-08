Empresas adotam 39 áreas públicas do município

Ocorreu na semana passada, no Centro Administrativo Leopoldo Petry, mais um ato de assinatura dos termos de adoção de canteiros, rótulas e praças do município. A atividade, que foi realizada pela secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários, contou com a participação de representantes das 39 empresas e associações que firmaram parceria após o chamamento público. A prefeita Fátima Daudt destacou a importância da parceria firmada. "Fiz questão de estar aqui neste evento para agradecer às empresas que entenderam a importância desta parceria, visando tornarmos nossa cidade cada vez mais bonita. Muito bom contar com vocês", frisou. Ao todo, já foram adotados 129 espaços, em diversos bairros pela cidade. Um novo chamamento público para a adoção de espaços públicos deverá ser lançado em outubro.