Evento irá escolher corte da Festa Nacional da Vindima

Quinze candidatas disputam na noite deste sábado o título de rainha e princesas da 14ª Festa Nacional da Vindima, que ocorre de 14 de fevereiro a 1º de março de 2020, com o tema " A Festa de Todas as Mãos". As embaixatrizes participam desde de maio de diversas atividades do pré-concurso, com palestras, cursos, visitas e aulas de história e cultura. Durante a noite, sete jurados vão ter a responsabilidade de escolher as soberanas que representam a beleza, a cultura e a tradição de Flores da Cunha, cidade maior produtora de vinhos e uvas do País. As vencedoras, além das coroas da festa, vão receber diversos prêmios, entre eles, um vale-viagem no valor R$ 7 mil, além de outros mimos que vão ser oferecidos pelos patrocinadores. Também três jurados vão escolher duas torcidas, a mais organizada e mais animada, cada uma vai levar o prêmio de R$ 700, troféu e vale vinho.