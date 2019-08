Novo ecoponto quer incentivar descarte correto de lixo

A prefeitura de Tramanda est construindo um amplo ecoponto, onde a populao poder descartar de maneira correta galhos de rvores, grama, mveis, entulhos e demais itens que normalmente so depositados em via pblica. O ecoponto est sendo instalado na avenida Repblica, na zona sul cidade. Ele ter 2.500metros quadrados e seguir rigorosamente todas as normas ambientais.

O local ser fechado e controlado diariamente. Toda a pessoa que levar qualquer tipo de item para ser descartado far um cadastro. O material passar por uma triagem e sero promovidas oficinais de reciclagem e reutilizao dos itens depositados. Este trabalho ser desenvolvido em parceira com moradores do bairro Aldeia da Lagoa e com cooperativas que atuaro na estrutura. "O ecoponto ser o local certo para o descarte de volumosos e demais resduos. Os carroceiros, por vezes criticados, atuaro como agentes ambientais, levando estes itens at ocorreto local de descarte, contribuindo com a limpeza da cidade e, consequentemente, com a preservao do meio ambiente", destacou o Secretrio Fernando Campani.

Qualquer morador poder levar entulhos, galhos e mveis para o local, sem custos. A ideia centralizar um ponto para o descarte correto desse material, evitando que ele se misture ao lixo comum da cidade. "Estamos iniciando a ligao de gua e projetando a ligao de luz. Inicialmente, faramos a instalao desse pontona avenida Porto Alegre, mas mudamos para a avenida Florianpolis visando facilitar o acesso da populao e atendendo ao pedido da comunidade", explicou o secretrio da Zona Sul, Adan D'Avila.