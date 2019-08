Prefeito pleiteia melhorias junto ao governo estadual

O prefeito de Tio Hugo, Gilso Paz, esteve reunido com o secretário Covatti Filho, que está a frente da secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o líder do Executivo tio-huguense encaminhou algumas solicitações com o intuito de reforçar e melhorar o atendimento da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Foi solicitado a doação de um veículo para utilização nos atendimentos e deslocamentos à propriedades rurais do município. Além disso, também foi requerida através de convênio, a cedência de máquinas para intensificar os trabalhos de manutenção e recuperação de estradas vicinais do interior, utilizadas para o escoamento diário da produção de leite, grãos, animais e demais itens. Gilso Paz salienta que o objetivo é reforçar o atendimento realizado aos produtores, uma vez que Tio Hugo possui como base da sua economia a atividade primária, e desta forma, é fundamental disponibilizar uma boa estrutura para a comunidade rural.