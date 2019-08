Evento oferece integração a partir de oficinas esportivas

Sucesso em 2018, a Mostra de Esportes de Santa Maria retorna neste sábado em sua segunda edição. Na Praça General Osório, várias atividades estão sendo preparadas pela prefeitura de Santa Maria para receber a população em uma grande iniciativa que vai unir dezenas de modalidades esportivas, oficinas, praça de alimentação e brinquedos para as crianças.

Estão previstas oficinas de judô, jiu-jitsu, taekwondo, capoeira, mini-vôlei, mini-basquete, basquete, câmbio (vôlei para a terceira idade) e circuito de cordas. A Associação Santa-Marienses Paradesportiva também apresentará o paradesporto, além de recolher tampinhas para a campanha "Tampinha paratleta". Na ocasião, também haverá oficina de carrinhos de rolimã. Estarão à disposição da comunidade espaço kids, food trucks, erva-mate para chimarrão e água quente, além de apresentações artísticas.

A ação será realizada das 14h às 18h30. De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer, Givago Ribeiro, a expectativa é que, nesta edição, os números de participantes superem os da mostra de 2018. Segundo o superintendente, mais entidades aderiram à iniciativa em 2019, o que comprova o resultado positivo da ação. "A Mostra de Esportes já deu certo no ano passado e, agora, vamos ampliar ainda mais. Lembramos que a atividade está incluída no Mês do Esporte, celebrado durante todo o mês de agosto", destacou Givago.

Todas as entidades beneficiadas pelo Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte estarão apresentando suas modalidades esportivas. Outras organizações e ligas também estarão na Praça fazendo a divulgação de seus trabalhos. A prefeitura já tem 22 entidades esportivas que confirmaram presença no evento. O principal objetivo da Mostra de Esporte é estabelecer momentos de troca de ideias e de informações entre os gestores e os praticantes de atividades esportivas no município.